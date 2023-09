Galli e Picchielli (Lega): "Anche in Toscana serve un Cpr"

“Il caso emblematico della persona irregolare colpita per ben tre volte dall’intimazione dell’espulsione dal nostro Paese ed ancora tranquillamente a passeggio per Empoli, testimonia, se ce ne fosse ancora bisogno, come sia urgente, viste, nel tempo, altre situazioni similari in Regione, la creazione di un Cpr anche in Toscana-affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega.” “Questi Centri, infatti, sono fatti per ospitare temporaneamente(prima del rimpatrio) quei soggetti che non sono idonei a restare in Italia-proseguono i Consiglieri.” “Il Pd toscano si ostina, viceversa, ad essere fermamente contrario alla presenza di un Cpr, cosa che invece, lo ribadiamo, noi riteniamo essere utile ed urgente-precisano gli esponenti leghisti.” “Non vorremmo, infatti, che la tanto apprezzata, dai Dem, accoglienza diffusa, si trasformasse, sempre più, in una deleteria criminalità diffusa-concludono i rappresentanti della Lega.”

Fonte: Ufficio Stampa