I carabinieri di Castelfiorentino hanno eseguito questa sera una misura custodia cautelare in carcere nei riguardi di un cittadino marocchino di 30 anni. L'uomo, rintracciato nel centro del paese nella nottata, aveva violato la precedente misura cautelare a cui era sottoposto a causa di alcuni reati per droga. È stato quindi trasportato presso il carcere di Firenze come disposto dalla competente A.G.