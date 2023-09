Intervento ieri sera a Larciano per un incendio. Intorno alle ore 20:50 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Empoli è intervenuta nel comune di Larciano in via Porta delle Morette, per un incendio di sterpaglie alimentate dal forte vento. L’incendio è stato domato nel giro di qualche ora e sono state avviate le operazioni di bonifica dell’area interessata dalle fiamme.