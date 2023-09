Si laurea e ringrazia l'ospedale del Mugello nella tesi

A un anno di distanza dal ricovero, si portava ancora dietro il ricordo nitido del team di medici che lo avevano operato in urgenza. Così ha voluto che sulla sua tesi di laurea venissero riportati i ringraziamenti proprio a quel team dell’ospedale del Mugello dove circa un anno prima era stato sottoposto all’intervento. Marco Chiarella si è laureato questa estate in Economia e Gestione delle imprese presso l’Università di Bologna. Nelle pagine introduttive alla tesi ha menzionato i medici che lavorano presso la Chirurgia generale del presidio ospedaliero diretta da Andrea Buccarelli.

“Un ringraziamento a tutto il personale dell'Ospedale del Mugello - Borgo San Lorenzo - ha scritto ricordando il giorno in cui è stato sottoposto all’intervento in urgenza, “salvandomi la vita”, sottolinea. “Il mio ringraziamento – prosegue nelle prime pagine - va al Pronto Soccorso, al reparto di Terapia Intensiva ed al reparto di Chirurgia ed a tutto lo staff infermieristico che è stato al mio fianco. In particolar modo al dr. Paolo Carrieri, alla dr.ssa Agnese Gori ed alla dr.ssa Natalia Batisti".

Il neo laureato dottor Chiarella ha trovato spunto per la sua tesi proprio durante il ricovero: "Mi è stato chiesto più volte se fumavo ed allora ho pensato a un possibile titolo ed ho scelto "Studio del marketing come strategia di contrasto al tabacco".

“Gli operatori sono stati piacevolmente colpiti per la gratitudine dimostrata - commenta la direttrice sanitaria, Claudia Capanni - A distanza di oltre un anno dall'intervento, è un gesto che fa veramente piacere. Ancora di più lo abbiamo apprezzato, pensando ai cartelli che abbiamo dovuto affiggere, noi come gli altri ospedali, che richiamano al rispetto per gli operatori sanitari a fronte di un aumento delle aggressioni verbali e fisiche con non possiamo assolutamente tollerare. Gli operatori sanitari che svolgono un compito spesso difficile, hanno necessità, per operare al meglio, di lavorare in un clima di serenità”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa