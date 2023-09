L'avvocato Mariagrazia Interno' è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia Firenze

È l'avvocato Mariagrazia Interno' il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia Firenze. A presentarla alla stampa sono stati, oggi, il coordinatore regionale e capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, il consigliere regionale Maurizio Sguanci e il capogruppo a Palazzo Vecchio, Mario Razzanelli. "Sono onorata per questo incarico, che arriva - ha esordito Interno' - in un momento particolare per il nostro partito. Abbiamo le elezioni amministrative ed europee tra 9 mesi, e Firenze ha tante problematiche che noi ci impegniamo ad affrontare e risolvere, a cominciare dalla sicurezza. Per questo inizieremo la campagna elettorale lunedì prossimo, 11 settembre, con una 'camminata' al Parco delle Cascine, che è uno dei luoghi simbolo del degrado e della criminalità, e di cui vogliamo, come fiorentini, riappropriarci".

"L'avvocato Interno' è una professionista affermata e una donna competente e preparata, con cui affronteremo le sfide che ci attendono nel 2024 - ha sottolineato Stella -. Con l'iniziativa delle Cascine di lunedì prossimo, alle 11:30, parte la nostra campagna elettorale, in un luogo simbolo della cattiva amministrazione di Nardella. Una campagna elettorale che porteremo avanti in tutta la Regione, con i dieci eventi in dieci province che, dopo l'iniziativa del 23 settembre a Siena, faranno tappa il 21 ottobre a Firenze con una giornata dedicata a trasporti e infrastrutture, che insieme alla sicurezza sono le due grandi priorità della nostra città".

Il consigliere regionale Sguanci, dal canto suo, ha sottolineato come "caratteristica del nostro partito è quella di stare vicini alle esigenze dei cittadini. La nostra capacità deve essere quella di stare sempre più sul territorio - ha sottolineato - e sono certo che i risultati arriveranno nel 2024, a Firenze, come in tutti e 184 i Comuni al voto il prossimo anno. Ci aspetta una sfida difficile ma esaltante, in cui saremo tutti impegnati in prima linea". E di "cittadini che ci chiedono di stare sul territorio, e di rispondere alle loro esigenze e alle loro problematiche" ha parlato anche Mariagrazia Interno'.

Razzanelli ha evidenziato "l'importantissimo contributo che la nomina di Mariagrazia Interno' porta a Forza Italia. I cittadini - ha spiegato il capogruppo al Comune di Firenze - mi chiedono di fermare la tramvia e di non farla passare a Gavinana e in viale Giannotti. Nel 2024 c'è la concreta possibilità di conquistare Firenze e di strapparla al malgoverno della sinistra".

Alla conferenza stampa ha preso parte anche Francesca Lorenzi, che ha annunciato la sua adesione a Forza Italia. "Ho fatto politica per oltre dieci anni in città - ha spiegato - battendomi in particolare contro il degrado a San Jacopino. La gente è spaventata dalla piega presa dalla criminalità, i fiorentini hanno paura di scendere alla fermata della tramvia delle Cascine. Sono convinta di poter portare avanti queste battaglie in Forza Italia, sono contenta di far parte di questa squadra".