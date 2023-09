Brandisce una mannaia e minaccia una persona, arrestato

Aveva una mannaia in mano e girava per un paese alla periferia di Pisa brandendo l'arma, dalla lama lunga quindici centimetri. I carabinieri di San Giuliano Terme hanno arrestato un 38enne di origini cingalesi per minacce aggravate, lesioni personali e porto ingiustificato di armi.

L'uomo aveva poco prima aggredito un altro del posto, minacciandolo con una mannaia. Lo aveva poi seguito in un locale, gli aveva lanciato delle pietre e lo aveva colpito alla nuca. Con sé aveva ancora la mannaia.

I carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato mentre tentava di nascondersi sotto un camper. L'uomo adesso si trova ai domiciliari.