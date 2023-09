Muore sbattendo la testa sul marciapiede dopo la lite con la moglie

E' caduto sbattendo la testa su un marciapiede ed è morto, a soli 39 anni. Aveva avuto una violenta lite con la moglie in via dei Fossi, a sud di prato. Il fatto tragico è avvenuto ieri alle 22.40 circa. Inizialmente i soccorsi erano stati chiamati per quello che era sembrato un incidente stradale. I sanitari del 118 non hanno potuto fare niente. I due, entrambi cinesi, lei di 34 anni, avevano cominciato a litigare all'interno della loro casa, poi la donna è uscita di casa in procinto di andare via in auto. A quel punto il marito ha tentato di bloccarla aprendo la portiera, ma purtroppo è caduto sul cordolo del marciapiede. La polizia municipale di Prato hanno avviato le indagini, la salma è a disposizione del magistrato di turno. La donna è stata trasferita all'ospedale di Prato. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero aver ritratto la scena.