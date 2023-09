Picchia la madre e il giorno dopo dà in escandescenze coi carabinieri: arrestato

Domenica ha picchiato la madre e ha danneggiato la casa dei genitori, lunedì ha dato in escandescenze vicino a un distributore. Un 35enne è stato prima denunciato e poi arrestato per un doppio fatto di cronaca, avvenuto a Castiglion Fiorentino e nella periferia di Arezzo.

Domenica 3 settembre i carabinieri sono intervenuti a casa della madre, settantenne e vedova. Lì il giovane, in stato di alterazione psico-fisica, per futili motivi ha danneggiato l'appartamento. Poco prima aveva bloccato al muro la donna prendendola per il collo. I militari hanno trovato dell'hashis in camera e lo hanno sequestrato. Il 35enne, denunciato, è stato portato in ospedale.

Il giorno dopo, fuori Arezzo, il 35enne stava vagando in modo pericoloso a bordo strada. Dopo le segnalazioni al 112, i carabinieri sono intervenuti e lo hanno fermato. Nei pressi di un distributore è stato messo in sicurezza ma, alla richiesta di identificarsi, il 35enne ha dato in escandescenze e ha colpito - col braccio ingessato - l'auto di servizio danneggiando il portello posteriore. Bloccato, è stato arrestato e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.