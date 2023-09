Pontorme in Festa, torna il Volo del Becco. Cencio d'oro alla Ceam

Il fascino della tradizione, l'emozione ogni anno nuova di essere spettatori di eventi e incontri suggestivi, la voglia di stare insieme e vivere il borgo di Pontorme vestito dei suoi colori più belli. Sono tutti ingredienti della nuova edizione di "Pontorme in festa", la numero quattordici, una delle manifestazioni storico-culturali più amate dai più piccoli come dagli adulti. Un appuntamento fisso del settembre in città che andrà in scena con tante iniziative da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2023.

Ad aprire la tre giorni di festa per tutti, venerdì 8 settembre alle 21 sarà la cerimonia di assegnazione del 'Premio Pontormo', del 'Cencio d'oro' e di altri importanti riconoscimenti che di anno in anno l'associazione Borgo Pontormese, organizzatrice della festa con il patrocinio del Comune di Empoli, conferisce a chi si è impegnato per la città e il territorio.

"Pontorme in festa", ufficialmente inserita nell'elenco regionale certificato delle 'Manifestazioni di rievocazione storica', proseguirà quindi il giorno seguente con l'inaugurazione della mostra di pittura curata dai soci del Circolo delle Arti Figurative di Empoli, sul tema ' Il Grano': l'inaugurazione si terrà alle 11 nella Trecentesca Compagnia di San Michele, in piazza San Michele Arcangelo.

Nel pomeriggio, dalle 17.30 al suono della campana di Santa Caterina, prenderà il via uno dei momenti clou della festa: la sfilata storica con figuranti in costume rinascimentale e lo spettacolo degli sbandieratori 'prenderanno per mano' i presenti per accompagnarli alla rievocazione del Volo del becco n.1020, una tradizione popolare pontormese in uso dall'anno 780 fino al 1786. Un momento attesissimo da grandi e piccini, da vivere con il fiato sospeso e il naso all'insù, con gli occhi fermi sul 'becco' in cartapesta, quest'anno realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Virgilio di Empoli, guidati dalla professoressa Antonella Bertelli.

Una collaborazione preziosa che va ad aggiungersi a quella che da diversi anni l'associazione Borgo Pontormese porta avanti con l'istituto Checchi di Fucecchio (indirizzo Moda) i cui studenti hanno realizzato molti degli abiti del corteo storico dell'associazione. Un sabato di festa che proseguirà fino a tarda sera con riflettori accesi anche su spettacoli musicali e non per poi lasciare spazio al ricco programma di iniziative previste per domenica 10 settembre fra le quali anche giochi in piazza, karaoke, lo spettacolo musicale itinerante della Badabimbumband.

Sia sabato che domenica chi vorrà potrà anche visitare la Casa del Pontormo dalle 18 alle 20 (info tel. 0571 757067), senza dimenticare che durante il periodo della festa chi farà tappa nel borgo di Pontorme troverà anche mercatino di arti e mestieri con dimostrazioni varie di attività e lavorazioni del passato per le vie del borgo, lo stand gastronomico in piazza Marchetti e ancora l'allestimento dell'accampamento medievale a cura del gruppo Lupo Rosso.

"Quest'anno siamo arrivati alla 14esima edizione di "Pontorme in Festa" - sottolinea con soddisfazione Paolo Laschetti, presidente dell'associazione Borgo Pontormese - La manifestazione è nata e cresciuta con lo scopo di valorizzare l'antico borgo e il suo patrimonio storico, culturale e artistico. Il Volo del becco dal campanile della chiesa di San Michele Arcangelo rappresenta il momento più importante della manifestazione: tale rievocazione risale all'anno 780 ed è stata portata avanti fino al 1786. Al suono dell'antica campana inizierà il corteo storico, composto da oltre duecento figuranti in costumi dell'epoca rinascimentale, musici e sbandieratori. Il programma inoltre raccoglie nel suo insieme momenti di cultura, spettacolo, tradizione e solidarietà pur mantenendo la propria popolarità e il suo essere momento di aggregazione tra la popolazione".

"Di anno in anno, "Pontorme in Festa" ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre maggiore nel panorama delle manifestazioni storico-culturali della Toscana - evidenzia Giulia Terreni, assessora alla Cultura e alle Tradizioni popolari del Comune di Empoli - E' un appuntamento da non perdere del mese di settembre in città, grazie alla sua capacità di regalare un'atmosfera unica a chi sceglie di partecipare: il borgo racconta la sua tradizione più antica con il Volo del Becco, con il corteo storico ma non solo. C'è spazio per la cultura a trecento sessanta gradi e per tutte le età. Non posso quindi che ringraziare l'associazione Borgo pontormese e tutti coloro che si impegnano per portare avanti eventi come questo, che racchiudono e divulgano la storia del nostro territorio attraverso momenti dove lo stare insieme e il divertimento sono centrali".

PREMI E RICONOSCIMENTI - Quest'anno l'associazione Borgo Pontormese ha deciso di assegnare il Cencio d'oro alla Ceam Group, realtà industriale italiana di eccellenza che ha saputo coniugare l’innovazione e l’efficienza tecnologica con il rispetto dell’ambiente e dei diritti dell’uomo per creare sviluppo e occupazione nel tessuto economico empolese. Il premio Il Pontormo alla cultura andrà invece al professor Silvano Salvadori, appassionato ed esperto studioso di storia locale, per aver contribuito a valorizzare, con i suoi saggi critici sull’ arte rinascimentale e con il suo libro “Il mio Pontormo”, la figura del pittore Jacopo Carrucci. Saranno consegnati anche i riconoscimenti al Corpo dei Vigili del Fuoco Distaccamento di Empoli, esempio di alta professionalità e senso del dovere, a ringraziamento della generosità e del coraggio con cui presta da anni servizio in favore della Comunità e del territorio empolese, alla Vigilanza Antincendi Boschivi sez. Limite sull’Arno per il servizio svolto con dedizione e competenza, in emergenza e nel quotidiano, in favore del territorio e della Comunità Empolese Valdelsa, e alla Società Italiana Cani di Salvataggio, esempio di valore, altruismo e coraggio per la generosa e infaticabile opera di soccorso svolta in mare e in terra a favore di chi si trova in difficoltà.

PROGRAMMA COMPLETO - Venerdì 8 settembre 2023, appuntamento alle 21.15, nel Giardino dentro le mura a Pontorme, per l'assegnazione del “Cencio d’oro”, del Premio Pontormo e delle targhe - riconoscimento a personaggi della cultura, dell’imprenditoria locale e del volontariato. Sabato 9 settembre, le iniziative in programma prenderanno il via alle 11, alla compagnia della Chiesa di San Michele Arcangelo a Pontorme, con l'apertura della mostra “Il grano” dei pittori del Circolo Arti figurative di Empoli, con la presentazione a cura del presidente, prof. Silvano Salvadori. Dalle ore 16 spazio agli “Incontri ravvicinati con il Mago” con Andrea Mancuso: per le vie del Borgo animazione itinerante che si protrarrà per tutta la serata. Alle 17 aprirà le porte l’accampamento del Lupo rosso e scatterà l'intrattenimento musicale itinerante con il Trio dell’Appennino, mentre mezz'ora più tardi al suono dell’antica campana di Pontorme inizierà la sfilata storica con figuranti in costume medievale e rinascimentale, gli sbandieratori di Signa, gli sbandieratori della contrada di Ponte a Cappiano, i tamburini della Compagnia di Sant’Andrea e la Compagnia del Lupo Rosso di Firenze. Al termine della sfilata, verrà letto il discorso di apertura e si terrà la rievocazione n. 1020 del Volo del Becco. Alle 21.30, in piazza San Michele Arcangelo è previsto lo spettacolo “L’ultimo dei miei cani” di Andrea d’Amico, mentre nel Giardino dentro le mura su il sipario su “Stop FI.PI.LI Varieté”, spettacolo musicale con Paolo Picchi. Domenica 10 settembre, alle 10 si apriranno le porte dell’antico Borgo di Pontorme. Dalle 10 sarà possibile visitare l'esposizione dei volatili nel Giardino dentro le mura a cura dei Falconieri Fiorentini. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa solenne nella Parrocchia di San Michele Arcangelo. Nel pomeriggio, alle 15.30, in piazza San Michele Arcangelo ci sarà “Gioca la piazza”, animazione con giochi di legno da tavolo e a terra, mentre alle 17 via al karaoke con Vincenzo Montalbano Live in piazzetta dell’Uccello, aspettando le 18 quando si terrà lo spettacolo musicale itinerante della Badabimbumband per le vie del borgo. Evento conclusivo della giornata sarà alle 21.30, nel Giardino dentro le mura, “Un mago, un microfono e una valigia”, spettacolo di giocoleria, equilibrismo, magia, pickpocket e comicità con Tino Fimiani. Sia sabato che domenica chi vorrà potrà anche visitare la Casa del Pontormo dalle 18 alle 20 (info tel. 0571 757067).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa