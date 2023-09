Certaldo di libri con Premio Boccaccio e Fiera Letteraria Fiammetta: il programma

Una grande novità da segnare sul calendario. A Palazzo Pretorio, Certaldo dal 15 al 17 settembre 2023 con libri, albi illustrati, numerosi autori, eventi per bambini, momenti firmacopie, presentazioni, premi, mostre di illustrazione e omaggi "letterari" per tutti i partecipanti: tutto questo è il Premio Boccaccio giunto alla XLII edizione, che si terrà assieme alla Fiera Letteraria Fiammetta. Di seguito il programma completo.

Venerdì 15 settembre 2023

ORE 16.00 - Chiostro degli Agostiniani

Evento dedicato ai bambini in memoria di Nunzia Morosini organizzato dall’Associazione Cercatori di Tracce con Nati per Leggere

ORE 17.00 - Giardino di Palazzo Pretorio

Spettacolo di Burattini per bambini:

Il teatro delle dodici lune di Italo Pecoretti porta in scena “Pulcinella in Fabula” a cura di Proloco Certaldo

ORE 17.00 - Casa Boccaccio

Presentazione del libro

“A Cettardo (ma Dante e Boccaccio parlavano la stessa lingua?)” di Marco Dilaghi e del libro “Iacopo da Certaldo: iconografia e reliquie di un Beato camaldolese”.

Intervento di Sabina Spannocchi e Pier Giuseppe Spannocchi.

A seguire un ricordo per Francesca Allegri

ORE 18.00 - Palazzo Pretorio

Inaugurazione Fiera Letteraria Fiammetta e Mostra di illustrazione dell’albo “Quando nasce una mamma”. Premiazione dei vincitori del concorso nazionale.

Ogni partecipante riceverà un omaggio “letterario”

ORE 21.00 - Cinema Boccaccio

Premio Letterario Boccaccio, prima parte

Sabato 16 settembre

ORE 10.30 - Parterre di Palazzo Pretorio

Salotto per Italo Calvino e presentazione Piccolo Decameron

XI edizione

Ore 16.00 - Casa del Boccaccio

“Libri in coppia”: presentazione del libro “La psichiatria con MacDonald” del Prof. Carlo Faravelli e del libro “Soglie” della Dott.ssa Antonella Garofalo, conduce Lucia Serracca

ORE 17.30 - Chiostro degli Agostiniani

“Volevo solo dipingere i girasoli”, incontro per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado con lo scrittore Fabrizio Altieri

ORE 21.00 - Cinema Boccaccio

Premio Letterario Boccaccio, seconda parte

Domenica 17 settembre

ORE 10.30 - Parterre di Palazzo Pretorio

“La storia delle donne, le donne nella storia”

conduce Maria Antonietta Cruciata

ORE 16.00 - Casa del Boccaccio

“Libri in coppia”: presentazione dei libri di poesia di Lucia Succi e Tiziana Furiesi, conduce Lucia Serracca

ORE 17.00 - Casa del Boccaccio

“Libri in coppia”: presentazione del libro “La piuma nel vento” di Marco Ceccanti e dei libri di poesia di Paolo Parrini, conduce Lucia Serracca

18.30 - Giardino interno Palazzo Pretorio

Spettacolo di Burattini per bambini:

"Baci, abbracci e bastonate" con Michele Polo, a cura di Proloco Certaldo

Tutti i giorni

“Storie e musica itineranti” per bambini a cura di Alessandro Gigli, Cooperativa Girasole

Venerdì e sabato: sketch personalizzati con il disegnatore e illustratore Dimitri Gori