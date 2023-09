Premio dello Sport Montelupo, riconoscimenti a Filippo Magli e Carlotta Fulignati

Lo sport a Montelupo è una vera e propria passione: oltre 25 sono le associazioni e disparate le discipline praticate. Non stupisce dunque che in occasione della prima edizione del premio dello sport sia arrivate ben oltre 30 candidature, fra singoli atleti e squadre per un totale di 150 persone.

Non è stato dunque facile decretare i vincitori per la commissione composta da Erica Brandani, Alberto Polverosi, Sebastiano Tofani, Sara Scardigli, Paola Pinelli, Francesco Desii, Claudio Terreni, Leonardo Vaiani, Paolo Ingenito e Donato Pucciarelli.

Vediamo chi sono i vincitori.

Premio Carlo Castellani atleta femminile – Carlotta Fulignati, ginnasta

Premio Carlo Castellani atleta maschile – Filippo Magli, ciclista

Premio Carlo Castellani squadra femminile – Asp Montelupo Pallavolo prima divisione

Premio Carlo Castellani squadra maschile – Prima squadra Rugby Montelupo

Previsti poi dal regolamento altri due premi.

Il premio Fulvio Cacialli detto “Il Menta” è assegnato a soggetti che si siano particolarmente distinti, sia in ambito pubblico che privato, come singoli, associazioni/organizzazioni senza scopo di lucro o imprese, per favorire lo svolgimento della pratica sportiva, il fair play nella stessa, con finalità educative e di inclusione sociale e delle disabilità ed è andato ad Ilaria Marras di Acsi Atletica.

Il premio Sergio Bitossi detto “Capino” è attribuito a cittadini, tecnici o dirigenti che abbiano dato un contributo significativo alla promozione/pratica dell’attività sportiva di Montelupo Fiorentino nel corso della loro carriera. Vincitore Gustavo Scappini, storica figura di riferimento del calcio montelupino, ancora oggi attivissimo, nonostante gli oltre 80 anni.

Ricordiamo che il premio dello sport è stato istituito con un regolamento approvato dal Consiglio Comunale, lo scorso 26 aprile e che ha l’obiettivo di rendere merito a chi quotidianamente e con fatica pratica sport e a chi raggiunge risultati importanti.

Nel 2022 si era tenuta l’edizione “zero” della manifestazione in cui era stato consegnato un riconoscimento a tutte le società sportive del territorio per aver retto i contraccolpi della pandemia ed essere rimaste un punto di riferimento per i cittadini in un momento tanto critico.

"Sono davvero contento che il premio abbia acquisito una sua forza e una sue identità dopo l’edizione sperimentale del 2022 – afferma l’assessore allo sport Simone Focardi e prosegue – Ho sempre tenuto particolarmente all’istituzione di un riconoscimento che valorizzi le eccellenze sportive del territorio. Montelupo ha dato i natali ha tanti atleti famosi, nelle discipline più disparate. È poi particolarmente significativo che sia intitolato a “Carlo Castellani”, un uomo che per la sua storia incarna i valori ideali a cui deve tendere uno sportivo. L’attaccante dell’Empoli Calcio deportato nei lager nazionalsocialisti, rappresenta un potente passepartout per aprire le giovani menti ai valori di libertà, pace, diritti civili, partecipazione e democrazia.La serata di lunedì vuole essere una vera e propria festa in cui non si celebrano solo i vincitori, ma lo sport a Montelupo".

L’appuntamento è per le ore 21.00 presso l’arena “Nuovo Mondo” in Largo dei Continenti, Montelupo Fiorentino.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa