Premio Santa Liberata alla sindaca cerretese Simona Rossetti

Gli appuntamenti del Settembre Cerretese proseguono a ritmo incessante dopo la disputa del Palio vinto nei giorni scorsi alla contrada di Porta Caracosta. In questi giorni, in attesa del fine settimana dedicato al Palio dei Ragazzi, il programma, promosso dall’Amministrazione comunale, dalla Pro Loco e dalle associazioni, è decisamente ricco.

Giovedi 7 Settembre si terrà la “Camminata del Sandalo” con partenza, nel pomeriggio, alle ore 17,00 da Santa Croce per giungere alle ore 18,15 al Convento la Vergine di Fucecchio e arrivare infine a Cerreto Guidi. L’iniziativa è promossa dal Movimento Shalom nel contesto dei 687mi festeggiamenti in onore di Santa Liberata. I partecipanti si dirigeranno verso il Santuario di Santa Liberata e da lì proseguiranno per Piazza Vittorio Emanuele II.

Dopo le esibizioni dei Giovani Musici e Sbandieratori delle Contrade, il Movimento Shalom assegnerà il Premio “Santa Liberata”, attribuito ogni anno ad una persona che sia particolarmente distinta in uno specifico settore, quale quello della solidarietà, dell’impegno per la pace, per l’integrazione e l’inclusione.Quest'anno, il "Movimento Shalom" ha deciso di assegnare il prestigioso riconoscimento al Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa