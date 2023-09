'La Misericordia è degli inquieti', lo spettacolo a San Miniato

Un dialogo intenso e suggestivo tra la Misericordia e l’Inquietudine, una lettura in chiave contemporanea di una virtù che trova le sue radici nel passato. E' questo il senso profondo de "La Misericordia è degli inquieti", lo spettacolo scritto da Davide Rondoni, uno tra i più acclamati poeti e scrittori a livello nazionale, che andrà in scena sabato 9 settembre, in Duomo , per celebrare il 400esimo anniversario della Diocesi di San Miniato. Ad organizzare la serata è la Misericordia di San Miniato, con il patrocinio del Comune di San Miniato e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Sul palco David Riondino attore, cantautore e scrittore molto apprezzato, che interpreterà l’inquietudine, la trasposizione di un sentimento che appartiene al mondo contemporaneo, insieme alla bravissima attrice toscana Benedetta Giuntini nei panni della Misericordia, che dopo il successo dello spettacolo con Katia Beni lo scorso novembre, torna a collaborare con la Misericordia di San Miniato, stavolta in un ruolo ricco d’introspezione e carattere.

A presentare questa serata sono il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il governatore della Misericordia di San Miniato Marco Micheletti, il vice presidente della Fondazione CRSM Giovanni Urti, insieme all'attrice Benedetta Giuntini, alla storica dell'arte Sara Taglialagamba, una delle più importanti studiose di Leonardo da Vinci e al musicista Emiliano Benassai.

“Siamo orgogliosi ed emozionati di poter organizzare e presentare una serata così unica - dichiara Marco Micheletti, governatore della Misericordia di San Miniato -. La nostra associazione non opera solo in ambito sanitario e assistenziale, ma promuove anche la cultura e questa è una di quelle occasioni. Vi aspettiamo numerosi, questo spettacolo ha un grande valore per la Misericordia e per San Miniato”.

“Ho accolto ancora una volta la sfida che l’amico Marco Micheletti, Governatore della Misericordia di San Miniato, ha voluto lanciarmi - commenta l'attrice Benedetta Giuntini -. Sono entusiasta di poter contribuire a trasmettere un messaggio così forte”.

"E' un privilegio per la Fondazione essere al fianco di una realtà importante come la Misericordia, in un'iniziativa che celebra la nostra Diocesi - dichiara il vicepresidente della Fondazione CRSM Urti -. Il nostro ruolo è anche quello di essere promotori della cultura e iniziative come questa ci rendono orgogliosi della Città e del nostro territorio".

"Raccontare la propria storia e valorizzare le proprie radici è l'obiettivo dei due video che abbiamo realizzato per l'occasione, uno dedicato alla deposizione e l'altro dedicato ad una famosa pala, entrambi custoditi al Museo della Misericordia - dichiara la storica dell'arte Taglialagamba -. Il progetto non si conclude con lo spettacolo di sabato, ma proseguirà con la divulgazione dei materiali relativi al patrimonio artistico in possesso della Misericordia, coinvolgendo anche le scuole, con lo scopo di far conoscere queste opere così importanti".

"Ringrazio la Misericordia e la Fondazione CRSM per aver pensato e organizzato un evento così importante, che celebra i 400 anni della Diocesi, una grande festa lunga un anno, che ha coinvolto tutta la comunità - dichiara il sindaco Giglioli -. La Misericordia è un'associazione indispensabile per la nostra società, un pilastro fondamentale per tutto la tenuta del nostro tessuto sociale. Sono felice che, oltre alle numerose attività assistenziali e di aiuto, dia spazio ed importanza anche alla cultura, promuovendo iniziative di questo calibro. Mi auguro che la Città risponda numerosa, con la consueta attenzione che San Miniato sa dare a questo tipo di iniziative".

Ingresso su donazione (offerta minima 10 euro). E' necessario prenotarsi compilando il form on line

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa