Sindaco di Borgo San Lorenzo e mister: Paolo Omoboni diventa allenatore di calcio

Si toglie la fascia tricolore, si mette la tuta e dirige i bambini in campo. Paolo Omoboni, sindaco di Borgo San Lorenzo, diventerà allenatore di calcio. Appassionato di pallone, allenerà la formazione Pulcini a 7 della Sandro Vignini di Vicchio. Oltre a amministrare un comune, dovrà dunque 'amministrare' dei ragazzini classe 2014.

Omoboni ha ottenuto la qualifica di allenatore Uefa C, è al debutto in panchina e sarà affiancato dal giovane vice Mattia Bacciotti. Lo scrive la Sandro Vignini su Facebook: "Ringraziamo Paolo per l'entusiasmo, la disponibilità, la passione e la serietà che ci ha mostrato dal primo momento! Benvenuto!".