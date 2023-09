Sul sentiero dismesso si perdono nella notte, soccorsi escursionisti

Una ferrata e un sentiero dismessi ha messo in difficoltà due escursionisti a Canal Fondone, sulle Apuane.

Così commenta il Soccorso alpino e speleologico toscano di Massa, intervenuto in quel frangente: "L'ennesimo intervento nella stessa zona e con identiche modalità, ovvero con impossibilità nel proseguimento nella fase di discesa a valle: il tragitto del Canal Fondone e della ferrata del Monte Contrario risultano infatti ancora inagibili, con il sentiero 168 attualmente dismesso. Se ne sconsiglia il transito proprio per la presenza di vegetazione che porta facilmente allo smarrimento della traccia specialmente in fase di discesa. Data la lunghezza dell’itinerario normalmente le richieste di soccorso arrivano a tarda sera e spesso le persone in difficoltà non risultano provviste di pila frontale o di equipaggiamento consono ad affrontare la nottata".

Il soccorso è avvenuto alle 23. Con il sistema sms locator sono stati individuati e raggiunti i due escursionisti del Parmense. Sul posto anche i vigili del fuoco, posizionati più in basso, alla cava Romana al bivio tra i sentieri 167 e 168.