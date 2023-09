Tariffe Alia, PCI: "Ingiustizia di tipo predatorio"

Quella delle nuove tariffe di Alia è una questione che non può essere fatta passare come se niente fosse o con proteste individuali e sfoghi personali.



Sì è compiuta una vera e propria ingiustizia di tipo predatorio immolando sull'altare del mercato e del profitto quelli che sono diritti della collettività.



Non credete a chi vi dice che non si poteva fare diversamente perché diversamente si poteva fare eccome.



L' apice si tocca con l'assurdo per cui, chi è assente da casa per i più svariati motivi, per molti giorni l'anno, non producendo spazzatura, viene punito con una tariffa esosa oltre ogni limite. Ma l'aumento è per tutti e la città sempre più sporca.



Qualcuno è responsabile di tutto questo: Alia e chi amministra la nostra città. Magari ricordatelo alle prossime elezioni amministrative non votando il PD e i suoi alleati in nessun Comune ma le liste del Partito Comunista Italiano dove saremo presenti e intanto venite a firmare per il referendum contro la quotazione in borsa dell'acqua!"



I banchini organizzati dal PCI nei prossimi giorni sono i seguenti:



- 13 settembre (ore 21-23): Parco Urbano di Serravalle;



- 7-11-12-14 settembre (ore 9.30-12.30): Via del Giglio angolo Via Ridolfi;



- 6-13 settembre (ore 17-19.30): Via del Giglio angolo Via Ridolfi.



Possono firmare soltanto i residenti del Comune di Empoli muniti di documento d'identità.





Partito Comunista Italiano - Sezione Empolese Valdelsa