Totaalvoetbal, le Cascine diventano il tempio del calcio

Il calcio e le sue leggende, romanzi e film che ne hanno consacrato il mito, narratori epici e moderni dissacratori. E poi trofei, cimeli, collezionismo, subbuteo, freestyler e la passione che stringe tutti noi intorno allo sport più bello che ci sia.

Oltre 40 eventi, sette aree tematiche e decine di ospiti per Totaalvoetbal, il festival del calcio in programma da venerdì 8 a domenica 10 settembre all’Ultravox Firenze, lo spazio estivo attiguo all’Anfiteatro delle Cascine, nel Parco delle Cascine a Firenze.

Tre giorni a ingresso libero per appassionati e famiglie, un programma ricco di esperienze, tornei, partite, film, vite da ultras e tante altre storie, alcune particolarissime, raccontate dagli stessi protagonisti, oltre che da scrittori e giornalisti.

Al Festival del calcio Totaalvoetbal – che prende il nome dal rivoluzionario stile di gioco che impose il calcio olandese negli anni ’70 – parteciperanno, tra gli altri, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Museo del Calcio di Coverciano, Play League Sport, Ergonauth. Il festival è organizzato da Ultravox Firenze e associazione Anfiteatro 2010, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Toscana Aeroporti, Estra, at – autolinee toscane. Sponsor Prinz e Becks. Con il patrocinio del Comune di Firenze, nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023. Progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

Il festival si articolerà attraverso sette aree: Cinema, Didattica, Subbuteo, Palco, Freestyle, Fair Play e Campi. Sarà l’occasione per vedere e “rivivere” i trofei custoditi dal Museo del Calcio, attraverso storie e aneddoti svelati da Alberto Trombi (tutti i giorni alle 18); per godersi le rocambolesche esibizioni dei freestyler Reynaldo Pena e Matteo Cozza di Freestyle Italia (ven ore 17, sab/dom ore 16); per immergersi nelle strepitose “Cronache di Spogliatoio” (dom ore 18, presentazione della rivista “Mosaico”, alle 21 il film “Noi siamo napoletani”); per ridere insieme ai curatori della pagina IG “Suffering Fiorentina” (dom ore 17). I talk e gli incontri di richiamo faranno parte della rassegna “La Corriera dello Sport” organizzata in collaborazione con at – autolinee toscane. Come il lunedì mattina sul bus o sulla Sita si commentava la domenica calcistica, come avviene adesso sul bus e sulla tramvia, anche alle Cascine spazio ai racconti del più grande collezionista al mondo di Figurine Panini, Gianni Bellini (domenica ore 20); del direttore de “L’ultimo Uomo”, Daniele Manusia (sabato ore 17) e del giornalista e scrittore Enzo Bucchioni, che venerdì alle 17 presenterà il suo libro "Luciano Spalletti, il vincente” Edizioni TEA, dedicato al nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di Calcio.

E ancora, FairPlay Lovers porterà a Totaalvoetbal tornei e match di calcio tennis, foot-golf, tedesca, target challenge e altro, mentre nello spazio cinema scorreranno, tra le altre, le immagini de “Il profeta del gol” (ven 8 ore 21) che Sandro Ciotti, qui nelle vesti di regista, dedicò al campione olandese Johan Cruijff - “The Class of 92” di Benjamin Turner (sab 9 ore 16), “Gascoigne” di Jane Preston (sab 9 ore 21).

Si parlerà di sport e società con la presentazione della progetto per la prima carta sul diritto allo sport (sab 9 ore 15,30) e vedremo in campo i giocatori del Refugees team (sab 9 ore 17), progetto Figc rivolto ai giovani minori stranieri per favorire l'interazione tra pari e i processi di inclusione sociale e interculturale attraverso il calcio, in collaborazione con il Sistema Accoglienza e Integrazione e l’Associazione Nazionale dei Comuni italiani.

Non mancherà il calcio giocato, quello femminile, quello di squadre straordinariamente “diverse”. E non mancheranno il calcio simulato e quello da collezione con tornei di Subbuteo. Totaalvoetbal coinvolgerà società, associazioni, leghe e tantissime altre realtà del settore calcio, toscane e non solo.

Sabato 9 tutti a tifare Italia nel match contro la Macedonia del Nord, davanti al maxischermo di Ultravox. Alla sera spettacoli e concerti in tema. Tra gli ospiti i Materazi Future Club, band che mischia rock, indie e il lato romantico del calcio: Totaalvoetbal si chiuderà domenica 10 con il loro concerto.

Per tutta la durata del festival sarà in funzione una fornitissima area ristoro.

Info e programma completo su www.totaalvoetbal.it, Facebook TotaalVoetbalFestivaldelcalcio2023, Instagram instagram.com/totaalvoetbal_2023.