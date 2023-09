Trentamila euro per il rifacimento di via Trecento a Montespertoli

Ha inizio la stagione delle asfaltature appaltate dal Comune di Montespertoli attraverso l’accordo quadro con l’azienda che si occupa di manutenzione straordinaria delle strade comunali. La Giunta comunale di Montespertoli ha deliberato di affidare lavori per 30.000 € finalizzati al rifacimento del manto stradale sulle viabilità comunali. Il progetto è finanziato da fondi statali proprio per interventi sulle strade e riguarderà via Trecento, in particolare nel tratto che dalla località Barberinuzzo scende verso Montespertoli.

L’intervento, che inizierà domani giovedì 7 e proseguirà venerdì 8 settembre, consisterà nella fresatura e stesura del nuovo manto in un tratto di circa 100 metri lineari caratterizzato da profondi ammaloramenti dovuti alla vetustà della strada. In quella occasione l’azienda che si occuperà dei lavori provvederà anche a intervenire puntualmente su altri punti della via, come spiega il vicesindaco Marco Pierini: “Siamo consapevoli delle necessità di via Trecento, e certamente questo intervento non risolverà tutti i problemi di quella viabilità, ma contiamo di intervenire quantomeno nei tratti più pericolosi, in modo da mitigare il più possibile i problemi di sicurezza stradale che ci sono attualmente”.

Per consentire i lavori sarà chiusa la via al transito, nei pressi del civico 160, nei giorni 7 e 8 settembre dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa