Variante urbanistica Empoli, dal liceo a nuovi parcheggi: il dettaglio

Via libera all'adozione della proposta di Variante urbanistica, avvenuta nel corso della seduta del Consiglio comunale che si è svolta nella giornata di ieri, martedì 5 settembre 2023: il punto all'ordine del giorno è stato approvato a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi Pd e Questa è Empoli, voti contrari di Buongiorno Empoli Fabricacomune e Movimento 5 Stelle, astenuti Lega Salvini Empoli, Gruppo misto e Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli.

La variante adottata ha per oggetto 17 previsioni: quindici previsioni sono state inserite nell’avvio del procedimento della variante urbanistica, mentre altre due, una relativa a una nuova viabilità presso il Polo scolastico in via Raffaello Sanzio e una relativa a un nuovo parcheggio in prossimità dell'ospedale, sono state inserite successivamente al programma delle attività di informazione e di partecipazione, svolto nei mesi di giugno e luglio.

Le diciassette previsioni oggetto della variante urbanistica sono divise in due gruppi, per tematiche: previsioni relative ad attività produttive, commerciali e di servizio e previsioni di opere pubbliche o private di interesse pubblico. Entrando nel dettaglio, rientrano nelle previsioni di carattere produttivo o commerciale: Ampliamento dello stabilimento Zignago Vetro (nuova area deposito e stoccaggio) in località Castelluccio; Modifica del perimetro del PUA 12.11, a nord di Castelluccio in fregio a via Lucchese; Modifiche al PUA 14.3, compreso tra l’area produttiva esistente lungo Via della Piovola ed il Rio della Piovola; Nuova previsione nell’area dell’ex PUC 3.7, località Carraia; Completamento di area in località Terrafino. Sono invece previsioni di carattere pubblico o di pubblico interesse: Riqualificazione di centro ippico, zona Piovola – Villanuova; Potenziamento e ampliamento dell’area sportiva di Monteboro; Nuova previsione nell’area ex Montevivo (ex PUA 3.1), studentato e aree commerciali in località Ponzano; Ampliamento del polo scolastico in via Sanzio per realizzazione di nuovo liceo Virgilio; 9bis. Nuova viabilità di collegamento tra via San Mamante e viale Bruno Buozzi e nuovo parcheggio pubblico; Modifica della destinazione urbanistica di immobile in zona industriale di Pontorme; Ampliamento del campo sportivo comunale di Avane; Riqualificazione dell’impianto di pesca sportiva a Castelluccio; Ampliamento dell’area ospedaliera del San Giuseppe; 13 bis. Ampliamento degli spazi pubblici limitrofi all'attuale parcheggio pubblico dell'ospedale S. Giuseppe; Parcheggio pubblico in località Serravalle; Nuova viabilità a servizio della scuola di Ponzano.

"Abbiamo adottato questa delibera che serve a dare certezza e tempestività agli investimenti pubblici e privati della città - sottolinea il vicesindaco Fabio Barsottini - Varianti sintetiche e puntuali che sono state previste tenendo conto di uno sviluppo sostenibile sul piano ambientale, sociale ed economico del nostro territorio. Una delibera ‘matura’ anche grazie al contributo derivato dalla partecipazione e dal confronto con i cittadini e la comunità tutta che vede il testo definitivo cambiato e migliorato, con l’obiettivo finale di migliorare la nostra città e di farla stare al passo della contemporaneità".

Da segnalare che l’amministrazione ha ritenuto di modificare alcuni contenuti dell’avvio del procedimento alla luce delle risultanze del percorso partecipativo. Tra le modifiche più significative sono da evidenziare quella dell'ampliamento dello stabilimento di Zignano e quella dell’area sportiva di Monteboro. La prima, proprio alla luce del confronto con la cittadinanza, ha visto rimuovere la previsione di una nuova viabilità, prevedendo allo stesso tempo un’area a verde pubblico tra l’area produttiva e l’abitato di Marcignana, mentre la seconda ha tenuto di conto del contesto paesaggistico e naturalistico in cui si inserisce, garantendo cura e attenzione dell’area boschiva.

In coerenza con le due precedenti, anche in merito all'ampliamento del polo scolastico è stata inserita la previsione di una nuova strada di collegamento tra via San Mamante e viale Bruno Buozzi e di un nuovo parcheggio pubblico antistante la scuola, per rispondere ai problemi di viabilità che interessano quest’area soprattutto nelle ore di punta.

Sul fronte dell'ampliamento dell'ospedale S. Giuseppe, durante il processo partecipativo sono emerse preoccupazioni sulla disponibilità di parcheggio pubblico per il complesso ospedaliero di San Giuseppe. A tale scopo è stata inserita, in fase di adozione, la previsione di ampliamento degli spazi pubblici limitrofi all'attuale parcheggio pubblico dell'ospedale San Giuseppe, al fine di migliorare l'organizzazione della sosta nell'area e di alleggerire il traffico in corrispondenza dell'ospedale. Per completare il disegno urbanistico, è prevista inoltre la realizzazione di un'area destinata a verde pubblico fra il parcheggio così configurato e il raccordo tra via Magolo e il ponte Calamandrei.

OSSERVAZIONI - A seguito dell'adozione del documento da parte del consiglio comunale, si apre la fase delle osservazioni che riguarda due procedimenti differenti, quello urbanistico e quello di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con tempi per le osservazioni diversi. Per quanto è relativo al procedimento di VAS, a partire dalla data odierna, è pubblicato all'albo on line del Comune di Empoli un avviso pubblico in cui si dà atto dell'avvenuta adozione della variante e della documentazione in materia di VAS. Entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio online del Comune di Empoli, chiunque può prendere visione della proposta di variante, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare le proprie osservazioni al procedimento di VAS per iscritto, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Per quanto è relativo invece al procedimento urbanistico, gli interessati avranno invece tempo 60 giorni dalla pubblicazione sul Burt dell'avviso di adozione, per presentare le proprie osservazioni alla variante urbanistica.

La proposta di variante, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e i relativi allegati sono depositati per la pubblica consultazione agli uffici del Settore IV Gestione del Territorio (2° piano di via G. del Papa 41) e all'ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo economico della Città Metropolitana di Firenze (Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1, Firenze). La documentazione è anche disponibile online al seguente link https://www.comune.empoli.fi.it/garante-della-comunicazione-per-il-governo-del-territorio/procedimenti-in-corso/variante-ps-ru-ai-sensi-238-252

Tutte le osservazioni, sia quelle relative al procedimento di VAS che quelle relative al procedimento urbanistico, dovranno essere inviate al Comune di Empoli – settore IV Gestione del territorio tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it , in forma cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – ufficio Protocollo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa