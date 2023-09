I vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest, Calenzano e dal Comando di Prato, sono intervenuti alle ore 00:40 nel comune di Campi Bisenzio in Via del Paradiso - Via delle Miccine, per un incendio di alcune baracche, che si è propagato rapidamente per la presenza di vento forte agli appezzamenti di terreno. Sul posto con 5 automezzi 20 unità vigilfuoco che hanno estinto l'incendio e bonificato l'area interessata dall'evento.