Abc Castelfiorentino, Matteini e Poggesi convocati nella rappresentativa Toscana categoria U15

Inizia nel migliore dei modi la stagione 2023/2024 del settore giovanile Abc Castelfiorentino con la convocazione di Pietro Matteini e Duccio Poggesi tra i 12 atleti della rappresentativa Toscana categoria Under 15 che prenderà parte al 1° Trofeo della Patrona della Pallacanestro, in programma dal 15 al 17 settembre a Lizzano in Belvedere e Alto Reno Terme (Porretta Terme).

Il torneo, organizzato dal Comitato Regionale Fip Emilia Romagana, vedrà sfidarsi le rappresentative di Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Veneto e Emilia Romagna.

Le squadre, suddivise in due gironi composti da tre selezioni ciascuno, si affronteranno nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 settembre nei due concentramenti organizzati a Lizzano in Belvedere (girone Toscana, Lazio, Lombardia) e Alto Reno Terme (girone Marche, veneto, Emilia Romagna). Domenica 17 settembre, a Alto Reno Terme, in programma le finali dal 1° al 6° piazzamento.

Il programma completo della manifestazione e il comunicato ufficiale dei convocati alla pagina dedicata sul portale Fip.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa