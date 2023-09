Abusi edilizi con impianto elettrico nel Parco della Piana di Sesto

Abusi edilizi nel Parco della Piana di Sesto Fiorentino: i carabinieri forestali hanno intercettato i manufatti all'interno di un terreno rurale di via Lungo Gavine. Sul posto c'erano il proprietario e il conduttore del fondo. Il sopralluogo era stato richiesto dall'ufficio urbanistico del Comune. Si parla di tre edifici con impianto elettrico e uno di questo innalzato a scopo abitativo. Il Parco della Piana è identificato come area agricola di pianura, con ammessa solo la coltivazione ordinaria del suolo o con scopo di interesse collettivo. Una persona è stata denunciata per i manufatti abusivi.