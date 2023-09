Il quartiere di Novoli avrà la chiavetta per i cassonetti digitali: quasi 15mila utenze

Prosegue la trasformazione dei servizi di raccolta rifiuti nella città di Firenze grazie al progetto ‘Firenze città circolare’, che ad oggi vede oltre 5.500 nuovi contenitori digitali posizionati sul territorio e circa 4.500 elettroniche attivate. Conclusa la messa a terra dei nuovi cassonetti nell’area di San Jacopino, il progetto arriva adesso nella zona di Novoli, dove gli operatori di Alia Servizi Ambientali SpA sono impegnati a contattare in modo massivo oltre 13.400 utenze domestiche e circa 1.100 non domestiche, che riceveranno a domicilio l’informativa e la chiavetta elettronica personale per effettuare il conferimento dei rifiuti.

Per questa zona della città il progetto prevede la messa a terra di oltre 600 nuovi contenitori stradali digitali, per un totale di circa 118 postazioni che, a regime, potranno essere aperti per il conferimento di tutte le frazioni di rifiuti grazie alla chiavetta A-pass oppure con la App Aprilo! scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android da Google Play e App Store.

L’utilizzo dell’A-pass per il conferimento di tutte le frazioni di rifiuti (organico, imballaggi in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile), eccetto il vetro, permetterà di registrare ogni singolo inserimento e migliorare la qualità dei materiali inseriti nel singolo contenitore per essere avviati alla propria filiera di riciclo.

Questo il dettaglio delle strade coinvolte: via Baracca, via Allori, via Garfagnana, via di Novoli, viale Guidoni, viale Toscana, via Torre agli Agli, via Giardino della Bizzarria, via Valdera, via Lippi e Macia, via Casentino, via Bisenzio, via Valdichiana, via Valdinievole, via Vecchi, via Ancillotto, via Baracchini, via Morosi, via Bardazzi, via Zambrini, via Tagliaferri, via Cefalonia, via Bastianelli, via Cecconi, via Ulivelli, via Montegrappa, via Corelli, via Boito, via Toscanini, via Carissimi, via Paganini, via Demidoff, via Tedesco, via Respighi e via Leoncavallo.

Alia informa che tutti coloro che non saranno trovati al proprio domicilio potranno ritirare il materiale informativo e la chiavetta recandosi al punto informativo, attivo da oggi, 7 settembre fino al 14 ottobre, presso il centro commerciale di San Donato (via Forlanini n. 1) al piano terra della galleria, aperto al pubblico ogni giovedì (in orario 13.30-18.00) e sabato (in orario 08.30-12.30), oppure all’Infopoint di Alia presso la sede del Quartiere, in Viuzzo delle Calvane, 3, aperto al pubblico ogni lunedì con orario 8.30 – 13.00.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul progetto è possibile consultare il sito dedicato, www.frenzecittacircolare.it, oltre alla sezione dedicata nel portale aziendale www.aliaserviziambientali.it. Per avere aggiornamenti sui punti informativi e di consegna chiavette attivi sul territorio è sufficiente inquadrare il QRCode presente sui nuovi contenitori digitali.

Fonte: Alia Servizi Ambientali