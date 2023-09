Alla scoperta della storia di Montespertoli: inaugurazione del nuovo murale presso il Centro per la Cultura del Vino 'I Lecci'

L'Amministrazione Comunale di Montespertoli ha organizzato per sabato 16 settembre una passeggiata verso il Centro per la Cultura del Vino “I Lecci” per scoprire e inaugurare il nuovo murale realizzato dall'artista Daniele Spisa con il contributo del Consiglio Regionale.

La passeggiata, aperta a tutti i cittadini e visitatori interessati a conoscere più da vicino la storia e i personaggi che hanno costruito la comunità di Montespertoli, avrà luogo il 16 settembre con partenza alle ore 9:30 da Piazza Machiavelli. L'itinerario sarà guidato da esperti locali che condivideranno aneddoti, storie e curiosità legate ai luoghi più emblematici del territorio. Sarà visitato il Museo Amedeo Bassi per poi costeggiare il Castello di Sonnino, scoprendo Sidney Sonnino e poi da via Bassi fino ad arrivare ai Lecci per le ore 11:00.

“Questa passeggiata, così come l’intero murale, rappresenta un'opportunità unica per immergersi nell'eredità culturale che ha forgiato Montespertoli nel corso dei secoli” dichiara l’Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

Il clou dell'evento avverrà con l'inaugurazione del nuovo murale presso il Centro per la Cultura del Vino "I Lecci". Questo straordinario murale, ideato e realizzato dall'artista Daniele Spisa, cattura l'essenza della storia vinicola e culturale di Montespertoli. L'opera d'arte trasmette la passione e la dedizione dei nostri viticoltori, la bellezza della campagna circostante, i tanti personaggi e le storie che hanno costruito la Montespertoli che conosciamo oggi.

L’evento è gratuito ed è necessario prenotarsi telefonando all’Ufficio Turistico di Montespertoli al numero 0571600255 oppure scrivendo a ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it.