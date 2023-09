"Bollette Alia, nessun risparmio a Capraia e Limite": FI all'attacco

"Sono arrivate le prime bollette di Alia, calcolate con il nuovo sistema, ma per il cittadini il tanto decantato risparmio si stenta a vedere. Innanzitutto spiace dover constatare che ancora una volta le bollette risultano di difficile interpretazione, al punto che numerosi cittadini si sono rivolti direttamente agli sportelli informativi di Alia, per avere chiarimenti. Se uno volesse pensare male sembrerebbe tutto studiato per rendere il cittadino ignaro di quel che paga".

Così Diego Crocetti (Coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite) e Giuseppe Romano (Capogruppo Forza Italia presso l’Unione dei comuni Empolese Valdelsa).

"La cosa che però salta all’occhio nonostante le percentuali di riciclaggio superiori all’80%,dei comuni dell’empolese-Valdelsa, non si capisce come mai nella nuova tariffa corrispettiva siano previsti sconti irrisori quasi a presa di giro. A scanso di equivoci abbiamo visto bollette con sconti di 15€ a fronte di bollette che per qualcuno sono persino aumentate".

"Siamo altresì indignati - attaccano - per il balzello di una tantum per chi conferisce i rifiuti non differenziabili all'isola ecologica sembra quasi che si voglia accentuare la dispersione dei rifiuti, anziché premiare il cittadino che segue le regole del decoro e mantiene la propria città pulita".

"Chiediamo che a queste nostre osservazioni ci sia data una risposta celere poiché già siamo in fervida attesa di ricevere notizie alle osservazioni fatte dai cittadini sulle bollette precedenti, di cui ci eravamo fatti interpreti e per cui Alia si era impegnata a fare le verifiche del caso e che ad oggi non hanno ahimè ancora avuto risposta. Noi come sempre ci siamo e ci saremo in difesa dei nostri concittadini e delle loro giuste istanze".

Fonte: Ufficio Stampa