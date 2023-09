Cambio cartelli e monitoraggio con droni, chiusure programmate in Fi-Pi-Li

Interventi con droni e laser scan sulla Fi-Pi-Li. L'ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto alcuni provvedimenti di chiusura lungo la strada, anche per il monitoraggio dei flussi di traffico e per la sostituzione dei cartelli. Il tutto avverrà nel tratto finale, tra Pisa e Livorno. Ecco il dettaglio.

- chiusura alternata delle rampe di entrata e uscita dello svincolo di Livorno, in entrambe le direzioni, dalle 22 del giorno 11 settembre 2023 alle ore 6 del giorno successivo

- chiusura della corsia di sorpasso dal km 79+500 al km 78+000 (Pisa Centro - Marina) in direzione Firenze, con il conseguenste spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Firenze

- la chiusura della corsia di sorpasso dal km 78+000 al km 79+200 in direzione Mare con il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Mare, dalle 15 alle 20 dell'11 settembre.

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sui sensori per il monitoraggio dei flussi di traffico disposto il senso unico alternato regolato da movieri sulle rampe di entrata e di uscita sul tratto a doppio senso di circolazione dello svincolo di Cascina, dalle ore 10 alle 15 nei giorni dall'11 al 14 settembre.

Per la sostituzione della segnaletica verticale è stata invece prevista la chiusura delle rampe d'uscita sia in direzione Mare sia in direzione Firenze dello svincolo di Stagno dalle ore 22 del 12 alle ore 6 del 13 settembre.

Per lo stesso motivo sarà chiusa la rampa d'uscita dello svincolo di Pisa Nord Est in direzione Mare dalle ore 22 del 13 allle 6.00 del 14 settembre 2023.