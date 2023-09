Cena dei donatori alle Pubbliche Assistenze, nuove leve per il 2023

L'estate continua alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino dove, come da tradizione nei mesi della bella stagione, mercoledì 6 settembre si è svolta la cena dei volontari e donatori di sangue. Luci e tante le tavole apparecchiate in via XX Settembre, per un momento di festa ma soprattutto di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma, al quale hanno preso parte anche il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini e per il comune di Empoli l’assessora al sociale Valentina Torrini e il presidente del Consiglio comunale Alessio Mantellassi.

"Nonostante gli sforzi per ritornare ai dati pre pandemia, il 2022 è stato un anno in calo" afferma Liza Burgassi, responsabile donatori delle Pubbliche Assistenze di Empoli. Per le Pubbliche Assistenze Riunite nel 2022 sono state 192 le donazioni in totale, delle quali 147 di sangue intero e 45 di plasmaferesi. Ma la nota positiva sembra arrivare proprio in questo 2023: "Dall'inizio dell'anno fino a settembre, le donazioni sono arrivate a 100 - continua Burgassi - ed è un dato positivo perché ancora mancano gli ultimi tre mesi da contabilizzare". Notata anche difficoltà sul ricambio generazionale dei donatori che hanno raggiunto il limite di età, un fenomeno che però fa intravedere un raggio di luce: "Abbiamo diverse new entry, tra i 18 e i 22 anni, che hanno fatto quest'anno la loro prima donazione. Per questi motivi mi sento di dire che il 2023 sarà un anno positivo e giovane!". In ottica di donazione, e dei 140 anni festeggiati di recente dalle Pubbliche Assistenze Riunite, Burgassi conclude lanciando un'iniziativa in vista della fine dell'anno, in segno di gratitudine e di piccolo incitamento ad un gesto così importante: "I donatori e le donatrici che faranno una donazione, sia di sangue intero che di plasma, negli ultimi mesi dell'anno riceveranno un biglietto della lotteria per l'annuale cena di Natale in omaggio".

“Come da tradizione è tornato l’appuntamento annuale di aggregazione estiva, che anticipa la cena di fine anno, per le festività natalizie” dice la presidente delle Pubbliche Assistenze Eleonora Gallerini. “Un modo per ritrovarsi, per augurare un buon finale d’estate poiché i nostri servizi non si sono mai fermati - continua Gallerini - e per ringraziare donatori e volontari, giovani e meno giovani, che donando il sangue donano la vita e che ogni giorno puntuali offrono il loro prezioso contributo”.

“Il sangue non si fabbrica” afferma il presidente di Anpas Bettini, “siccome ne abbiamo bisogno tutti e le sale operatorie sono sempre aperte, invitiamo sempre ad andare a donare”. Un grazie ai donatori e ai volontari dall’assessora Torrini, “rappresentate un grande tesoro” afferma, “con voi i nostri ragazzi trovano una nuova famiglia in cui diffondere valori di civiltà, che oggi a volte si sentono mancare, ma che grazie a queste associazioni sono presenti”. “Il donatore dona il sangue e il volontario dona il tempo - conclude Mantellassi - questa è la cosa più grande che questa associazione dà alla nostra città e dunque grazie a tutti voi”.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione