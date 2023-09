Da Azione a Fratelli d'Italia, la scelta di Silvia Castellani a Firenze

Silvia Castellani, responsabile di Azione del Quartiere 2 di Firenze e nel direttivo cittadino del partito di Carlo Calenda, passa a Fratelli d’Italia. La scelta di Castellani segue il passaggio a Fratelli d’Italia di Elisa Tozzi, consigliera regionale passata a FdI lo scorso luglio, che in Toscana sta portando avanti un progetto di aggregazione al partito di conservatori e liberali.

“La proposta politica di Fratelli d’Italia mi ha attratto fin da subito – dice Silvia Castellani – dopo la grande delusione del Terzo Polo c’è bisogno di una casa per liberali, moderati e riformisti. Il Terzo Polo era stata una proposta politica attrattiva per chi non credeva nel bipolarismo, ma quello ormai è un progetto fallito a causa dei contrasti tra i leader dei due partiti che lo formavano. Per questo ho accolto con entusiasmo il progetto di aggregazione moderata e liberale all’interno di Fratelli d’Italia. Spero che molti altri delusi ci seguano. Ringrazio Elisa Tozzi, con cui c’è sempre stato un confronto schietto e leale sulle cose da fare per Firenze anche quando eravamo in partiti diversi”.

“Il progetto politico di Giorgia Meloni parla anche a persone che non vengono dalla storia di Meloni – commenta la consigliera regionale Elisa Tozzi– il nostro è infatti un partito sempre più attrattivo che raccoglie donne e uomini uniti dall’idea di costruire un centro-destra conservatore e liberale. Non è certo un caso che a compiere questo passo sia stata una donna: per anni il Pd e la sinistra si sono riempiti la bocca di parità di genere, però la prima premier donna della storia del nostro paese si chiama Giorgia Meloni”.

“Siamo molti contenti dell’ingresso nel partito di Silvia Castellani - dice Jacopo Cellai, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia -. Si rafforza così la nostra presenza nel Q2, dove già lavora il consigliere di quartiere Simone Sollazzo. È entrata nel nostro partito un’importante figura femminile che si occupa di imprese e conosce le tematiche del mondo del lavoro toscano. Auguriamo buon lavoro alla nuova arrivata”.