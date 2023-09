Dopo l'aggressione omofoba, a Bagno a Ripoli un evento sui diritti Lgbt

Un incontro sui diritti della persone LGBTI+ e delle famiglie omogenitoriali. Un appuntamento - dal titolo “Famiglie, comunità, diritti - in programma sabato 9 settembre alle 16.30 al Bagno Balena a Grassina (Casa del popolo di via Bikila, ingresso libero), che a pochi giorni dall’aggressione omofoba nei confronti di un giovane omosessuale grassinese, chiama a raccolta la cittadinanza per dire “no” ad ogni discriminazione. L’iniziativa, promossa dalla Commissione comunale per la Pace e i diritti nell’ambito delle iniziative dalla Rete Re.a.dy, la Rete nazionale delle Regioni e degli enti locali per prevenire e superare l’omotransbifobia, ospiterà le voci delle associazioni Agedo, Famiglie Arcobaleno – Associazione genitori omosessuali, RGR – Rete Genitori Rainbow e Tre volte genitori. Chiamate a confrontarsi, attraverso la propria testimonianza, per tracciare il percorso ancora ad ostacoli verso l’acquisizione di pari diritti e opportunità. Accanto a loro, parteciperanno e prenderanno la parola il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, l’assessora ai diritti Francesca Cellini, la presidente della Casa del popolo Francesca Chiavacci e la presidente della Commissione Pace Susanna Agostini.

“Quello che è accaduto solo pochi giorni fa proprio qui a Grassina, dove un nostro giovane concittadino è stato aggredito perché gay, fa capire quanta strada ancora ci sia da fare per combattere discriminazioni e omofobia – commenta il sindaco Casini -. Se è importante colmare i vuoti normativi, che possono generare ‘mostri’, lo è altrettanto ribadire la nostra vicinanza a chi ne è vittima. Bagno a Ripoli sarà sempre dalla parte dei diritti”.

“Purtroppo, come la cronaca recente ci dimostra, anche il nostro territorio non è immune da episodi omofobi, che non possono restare sottotraccia ma devono essere affrontati insieme, per costruire una comunità più giusta e inclusiva. L’incontro di sabato – commenta l’assessora Francesca Cellini - nasce con questo scopo, lo faremo insieme a tante persone e famiglie che vivono tutto questo sulla loro pelle”.

“L’incontro di sabato – spiega Susanna Agostini della Commissione Pace – sarà luogo aperto di aggregazione. Solo insieme possiamo promuovere una nuova cultura sociale di rispetto e valorizzazione delle differenze. Vi aspettiamo numerosi per proseguire uniti il cammino per i diritti e per trovare vie nuove di contrasto a intolleranze e violenze”.

“Orgogliosi di ospitare questa iniziativa - spiega la presidente della Cdp, Francesca Chiavacci –, il ruolo delle Case del popolo, da sempre, è questo: lottare per i diritti. Invitiamo tutti a partecipare per fare sentire più forte la nostra voce”.

In occasione dell'iniziativa, presente anche spazio gioco e intrattenimento per i più piccoli con merenda allestita grazie al supporto della sezione dei soci di Bagno a Ripoli di Unicoop Firenze.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa