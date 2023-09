Gospodinov, Battistini e Paolini vincono il Premio Boccaccio

Tutto pronto per la 42esima edizione del Premio letterario Giovanni Boccaccio, in programma dal 15 al 17 settembre a Certaldo. L’evento è stato presentato in Regione a Firenze, con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il consigliere regionale Enrico Sostegni per conto del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco del Comune di Certaldo Giacomo Cucini, l’assessora alla cultura del Comune di Certaldo Clara Conforti, la presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio Simona Dei e Gloria Pampaloni di Federighi Editori.

I vincitori di quest'anno sono Georgi Gospodinov per la Letteratura, Stefania Battistini per il giornalismo e Marco Paolini per l’etica della comunicazione, che saranno presenti durante la doppia cerimonia di premiazione - una delle novità di quest’anno – che si terrà venerdì 15 settembre e sabato 16 settembre alle ore 21, al Teatro Cinema Boccaccio di Certaldo.

“Il Premio letterario Boccaccio - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani - da decenni valorizza la cultura del nostro territorio grazie all’ottimo lavoro portato avanti dal Comune di Certaldo e dall’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio. Certaldo ha saputo rendere onore alla grandezza del suo più illustre cittadino con un premio letterario che stimola la creatività, l’innovazione, la narrativa di qualità valorizzando i migliori talenti. Il premio è cresciuto con un grande intellettuale come Sergio Zavoli come presidente della giuria, adesso porta avanti la sua opera con Walter Veltroni. Quest’anno si arricchirà ulteriormente con la Fiera letteraria ‘Fiammetta’, dedicata alla musa di Boccaccio e coronamento ideale di questa splendida iniziativa”.

“Il premio Boccaccio – ha aggiunto il consigliere regionale Enrico Sostegni, che ha presieduto la presentazione per conto del presidente Giani - grazie all’elevato livello della giuria ed al lavoro eccezionale svolto dall’Associazione letteraria e dal Comune, è divenuto negli anni un punto di riferimento nazionale, potrei perfino dire internazionale vista la portata degli autori premiati. Abbina al riconoscimento letterario momenti importanti di riflessione, dibattito e approfondimento che coinvolgono tutta la città. Voglio inoltre ricordare che il Premio Boccaccio è collegato a tanti altri momenti di crescita culturale, primo tra tutti ‘Boccaccio giovani’, che valorizza gli autori emergenti, e da quest’anno ‘Fiammetta’ la nuova fiera letteraria organizzata dall’associazione assieme alla Federighi editori”.

Ogni anno, il Premio Letterario Giovanni Boccaccio offre un'importante opportunità di approfondimento e arricchimento culturale per la comunità e comprende diversi eventi correlati. In programma mostre di illustrazione, incontri con gli autori, momenti firmacopie. Gli eventi si svolgeranno nel borgo storico, tra Palazzo Pretorio, il Chiostro degli Agostiniani e la Casa di Boccaccio. Da segnalare la presentazione del ‘Piccolo Decameron’, programmata per sabato 16 settembre alle 10:30, e la prima edizione di ‘Fiammetta – Fiera Letteraria’, aperta tutti i giorni del Premio in Palazzo Pretorio dalle 10:30 alle 19.

Il programma completo è disponibile sul sito premioletterarioboccaccio.it.

Il Premio Letterario Giovanni Boccaccio è organizzato dall'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, con il contributo del Comune di Certaldo, della Regione Toscana, del Consiglio Regionale, della Federighi Editori e la collaborazione del Centro Culturale Ichneutai.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa