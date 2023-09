I protagonisti del Campionato Italiano Motocross a San Miniato

San Miniato si prepara ad accogliere il Campionato Italiano Motocross. I protagonisti del tricolore Prestige 24MX - Borilli Pro Series saranno presenti domani pomeriggio nel centro storico della città pisana, ricevuti dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, e del Moto Club Pellicorse – rispettivamente proprietari e gestori del circuito - in vista della gara che si svolgerà nel weekend del 9 e 10 settembre sul circuito internazionale Santa Barbara di Ponte a Egola.

Davanti ai turisti che affolleranno il borgo nell’orario dell’aperitivo, i migliori piloti in gara a Ponte a Egola sfileranno e parleranno dei loro obiettivi per il weekend in terra toscana. Ci saranno, tra gli altri, il campione italiano in carica e leader della classifica della MX1 Alberto Forato e il suo primo sfidante, il pluricampione nazionale Alessandro Lupino, che proprio nella scorsa gara trentina ha festeggiato le 30 vittorie in carriera nel Prestige.

Attesi anche i protagonisti della classe MX2, su tutti l’olandese Cas Valk, virtualmente leader del campionato vista l’assenza per infortunio del capoclassifica Alexis Fueri. Non mancherà nemmeno Noel Zanocz, giovanissimo ungherese che comanda la Rookies cup 24MX, trofeo internazionale per i talenti under 17 anni che a Ponte a Egola si disputerà come gara di contorno al campionato italiano. L’appuntamento con i piloti nel centro storico è fissato intorno alle 18,30 in Piazza del Seminario a San Miniato Alto.

Fonte: Ufficio Stampa