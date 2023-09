Il colligiano Gianni Siragusa argento ai giochi mondiali sportivi

Medaglia d'argento inaspettata per l'Italia ai settimi giochi mondiali sportivi, in programma in questi giorni nella riviera Romagnola, a Cervia. La conquista l'atleta di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa nel lancio del disco, in testa alla gara fino all'ultimo turno di finale di lanci. Siragusa è da molti anni ai vertici internazionali nell'atletica in molte specialità. Nelle prossime ore occhi puntati nella gara vip della marcia 5000mt. in pista, sua specialità. Si presenta sulla linea di partenza con il miglior tempo d 'iscrizione. Tra i suoi successi, anche l'oro europeo del 5 luglio scorso a Tampere, in Finlandia. Oltre alla marcia, il colligiano sarà in gara per l'Italia anche nel lancio del giavellotto e quello del peso.