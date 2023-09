Il Mercatale all’insegna della qualità: vino, olio extravergine, verdure, miele, pane e molto altro

A due passi dal parco Mariambini, dal centro cittadino e dalla Tosco Romagnola, in via Bisarnella, ecco Il Mercatale in Empoli che sabato 9 settembre 2023 vedrà allargare la famiglia con l’ingresso dell’azienda agricola Fustolatico di Cerreto Guidi che porterà vino e olio extravergine di oliva.

Dalle 8 alle 13 esporranno l’azienda agricola Scarselli Marco di Fucecchio con le verdure di stagione, il Forno Romolino di Lastra a Signa con il pane e i prodotti da forno, l’azienda Roberto Romagnoli con carne di vitello di maiale, salumi, pasta di grano antichi, l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi e salumi, la Contadina con formaggi caprini, Simone Fiore con il suo miele d’eccellenza, la Macelleria Marco con salumi e carne di vitello e maiale e pollame. Infine, l’azienda agricola di Luigina d’Ercole con le verdure di stagione.