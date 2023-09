Intitolazione Auditorium Cecina ad Altero Matteoli, l'intervento di Ceccardi (Lega)

“Altero Matteoli è stato un leale servitore dello Stato in grado di unire l’appartenenza politica al più alto senso delle Istituzioni democratiche, un uomo non solo fiero delle sue idee e dei suoi valori ma anche rispettoso delle idee e dei valori dei suoi avversari. Una figura della quale oggi più che mai sentiamo la mancanza. Spiace dunque che alcune associazioni in calo di consenso e in cerca di visibilità come Anpi ed Arci abbiano sfruttato l’intitolazione in suo onore della sala dell’Auditorium di Cecina per infangarne la memoria. Si tratta di uno sfregio volgare e ingiusto, da condannare con forza”.

Così l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega) a margine della sua partecipazione alla cerimonia di intitolazione della sala dell´Auditorium di via Verdi ad Altero Matteoli, organizzata nel pomeriggio odierno dal Comune di Cecina (LI) e dall’associazione “Altero Matteoli per la libertà e il bene comune”.

“Matteoli è stato un innovatore sul fronte dello sviluppo infrastrutturale al servizio di cittadini e imprese, della tutela ambientale scevra da ogni sovrastruttura ideologica, del rapporto sempre più stretto con l´Unione europea - dichiara Ceccardi -. Penso innanzitutto alla storica firma dell´accordo per la realizzazione del Tav Torino e Lione con i sindaci della Val di Susa, la presidenza del Piemonte e altri enti locali. Ma anche al potenziamento delle vie di trasporto Transeuropee. E ricordo quanto ha lottato per la realizzazione del Ponte sullo Stretto e dell’autostrada Tirrenica, due opere sulle quali proprio l’attuale ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è tornato a puntare con forza”.

“Sui temi ambientali, da tre volte Ministro dell’ambiente Matteoli ha lavorato proficuamente sul codice ambientale, ha adottato un innovativo piano per lo sviluppo e la tutela dei parchi, è intervenuto sul settore rifiuti - prosegue l’europarlamentare toscana -. Tenendo sempre fermo il principio, come diceva lui stesso, che “bisogna salvaguardare l’ambiente ma anche l’attività dell’uomo”, che “la salvaguardia dell’ambiente non deve essere solo un problema ma anche un’opportunità imprenditoriale” e che l’uomo è la prima risorsa della stessa natura. Una visione attuale e da perseguire ancora oggi, a dispetto degli ultras ambientalisti e di un Green Deal che vuole affossare la nostra economia a vantaggio di quella Extraeuropea”.

"Senza dimenticare la ricchezza della sua sfera valoriale - conclude Ceccardi -. Matteoli ha sempre difeso e promosso la difesa della famiglia naturale, la difesa della vita, l´amore per la libertà e per la Patria, la salvaguardia di un’Europa dei popoli, della piccola e media imprenditoria, della tradizione nazionale che ci ha portato ad essere protagonisti nel mondo intero. Valori condivisi che dobbiamo continuare a tutelare e promuovere”.

Fonte: Ufficio Stampa