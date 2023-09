La robbiana torna a Sant'Orsola, continua il restauro dell'ex monastero

Mercoledì 6 settembre 2023 è stata composta sopra il portone di accesso all’ex convento di Sant’Orsola, a Firenze, una copia della lunetta originale della robbiana raffigurante la Madonna con Bambino fra San Francesco d’Assisi e Sant’Orsola.

Mentre l’originale in terracotta invetriata, attribuita a Giovanni Della Robbia, è stato oggetto di recente restauro e si trova sopra il portale centrale dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, protetta dal loggiato di ingresso, la realizzazione della replica è stata promossa dalla Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con i professori Rocco Spina e Claudia Chianucci del Liceo Artistico Statale di Porta Romana che ne hanno curato l’esecuzione con tecniche rinascimentali, nonché l’installazione in quella che si ritiene la sua collocazione originaria.

"Sono sempre più visibili e tangibili i segni del recupero e della valorizzazione di Sant'Orsola - commenta il Sindaco Metropolitano Dario Nardella - Stiamo restituendo alla città un pezzo non secondario del suo patrimonio. Sono grato ai docenti del liceo artistico di Porta Romana per l'eccellente lavoro condotto".

In occasione della prima mostra “Oltre le mura di Sant’Orsola” tenuta lo scorso mese di giugno è stato esposto il modello della lunetta.