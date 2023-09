La Scotti non brilla nella prima amichevole

“Non bene”. Con la consueta schiettezza, coach Alessio Cioni commenta la prima uscita stagionale della nuova Use Rosa Scotti sul campo di La Spezia. Al di là dell’82-58 con cui si è chiusa l’amichevole, il tecnico biancorosso non ha avuto le indicazioni che si aspettava. “Fisicamente eravamo molto imballate – spiega - e quindi nessuno fa drammi dopo questa gara, ci mancherebbe altro. C’è però da sottolineare che, nei momenti di difficoltà, ci siamo sciolte e questa è una cosa che non deve mai succedere. A livello tecnico è vero che non avevamo tutti gli strumenti per giocare una partita visti i carichi di lavoro, ma questo non deve essere un alibi. Voglio vedere una squadra più presente a livello emotivo e fra dieci giorni, quando rigiocheremo a Empoli contro La Spezia, potremo valutare i passi in avanti”. “Queste partite – prosegue – visto il momento in cui cadono ci devono far capire che c’è da avere un atteggiamento difensivo diverso. Ora abbiamo indicazioni sulle quali lavorare, abbiamo capito quali sono i punti deboli su cui concentrarci e quindi ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo a testa bassa come sempre”.

L’Use Rosa Scotti tornerà in campo sabato a San Giovanni Valdarno.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa