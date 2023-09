L'Auditorium di Cecina alla memoria del senatore Matteoli, insorgono le associazioni: "Condannato per corruzione, fu membro dell'MSI"

Il comune di Cecina, guidato dal Partito Democratico, ha dedicato l'Auditorium alla memoria del senatore Altero Matteoli, nativo di Cecina e ex ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture. Questa decisione ha generato critiche da parte di Anpi, Arci e altre associazioni. Per l'amministrazione comunale, Matteoli è stato un importante politico locale che ha portato il nome di Cecina ai vertici della politica nazionale. Tuttavia, Anpi provinciale Livorno, Anpi Cecina, Libera Presidio Durante, Legambiente Costa Etrusca, Associazione culturale La Torre, Associazione Mestizaje, Cittadini del Mondo Riparbella ritengono che questa decisione sia almeno inopportuna. Pur riconoscendo i meriti degli incarichi governativi di Matteoli, sottolineano che fu "più volte indagato per favoreggiamento dalla magistratura ed è stato condannato in primo grado per reato di corruzione sulla vicenda Mose", nonché il suo passato nel Movimento Sociale Italiano (Msi), sottolineando la incompatibilità di intitolare una struttura pubblica a una figura associata all'ideologia postfascista.