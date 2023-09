Montaione borgo green d'Italia, il caso finisce sulla Rai

Montaione finisce sulla Rai. Questa mattina la trasmissione Agorà, condotta da Lorenzo Lo Basso, ha mandato in onda un servizio direttamente dal borgo della Valdelsa. Il tema principale è quello della transizione energetica, e Montaione ha molto da dire. Ha ottenuto molti riconoscimenti europei in campo energetico ed è stato presa come amministrazione comunale da best practice per la sostenibilità energetica. A presenziare il sindaco Paolo Pomponi.

Dalla mensa computerizzata che fa risparmiare i consumi all'illuminazione pubblica completamente a led, passandro per l'edilizia sostenibile e la raccolta differenziata sopra l'80%, fino alle colonnine per la ricarica delle auto elettriche gratuita.

Il servizio si può rivedere al minuto 54 circa su questo link.