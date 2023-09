Nonlobuttovia, dopo la pausa estiva riapre il punto di Avane

Dopo la pausa estiva è pronto a riaprire le porte lo spazio Nonlobuttovia Avane, dedicato a oggettistica, vestiario e accessori di seconda mano. Un luogo dove trovare oggetti usati ma in buono stato in cerca di nuova vita. Nel mese di settembre 2023, l'appuntamento nella struttura di via Magolo 32 a La Vela Margherita Hack è per domenica 10 al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30.



Intanto prosegue anche il calendario di aperture di Nonlobuttovia Mobili, al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra: da segnare in agenda giovedì 14 e 28 settembre e domenica 17, nella fascia oraria 10 - 12.30



Per avere maggiori informazioni sulle attività e i servizi, è possibile contattare il numero 370 3790973.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa