Spara in aria per festeggiare la vittoria alla Giostra del Saracino: denunciato

Paura durante la Giostra del Saracino di Arezzo, domenica scorsa. Un 55enne esploso alcuni colpi di pistola scacciacani dopo la vittoria di Porta Crucifera, davanti a Palazzo Alberti, sede del quartiere rossoverde. L’uomo è stato denunciato dalla polizia, dopo che è stato ripreso in un video diffuso sui social. Il 55enne è stato rintracciato e, dopo essere stato sottoposto a perquisizione, ha consegnato spontaneamente l'arma, che si è rivelata una pistola a salve. Il 55enne denunciato per porto in luogo pubblico di armi senza un giustificato motivo ed esplosioni pericolose.