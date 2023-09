Serie di truffe ad anziani a Firenze: due vittime chiamano la polizia, in un caso consegnati 3mila euro

A Firenze, due tentativi di truffa sono stati sventati con successo grazie alla prontezza delle vittime. Nel primo caso, un anziano di 90 anni ha notato un uomo sconosciuto davanti alla sua casa, che si è presentato come un tecnico del gas e ha cercato di convincerlo a entrare in casa per effettuare delle verifiche alle tubature del gas.

L'uomo ha poi affermato che c'era un problema di pressione del gas che avrebbe potuto liquefare il metallo e danneggiare i soldi in contanti, consigliando all'anziano di radunare tutti i suoi averi sul letto. Sospettando la situazione, l'anziano ha chiesto all'uomo di uscire e ha chiamato la moglie, che ha svolto un "interrogatorio" al finto tecnico. Scoperto, l'uomo è fuggito e la coppia ha chiamato la polizia.

Nel secondo caso, una coppia di anziani è stata contattata da un presunto avvocato che ha affermato che il marito era stato coinvolto in un incidente stradale e che la moglie doveva raccogliere 4.000 euro per affrontare le spese legali. Fortunatamente, la donna ha visto il marito tornare a casa sano e salvo e ha capito di essere vittima di un tentativo di truffa, chiudendo immediatamente la chiamata e contattando la polizia.

Tuttavia, una terza vittima ha consegnato circa 3.000 euro in contanti a un truffatore che l'aveva contattata al telefono fisso della sua abitazione nel centro città.