Toscana sul podio per raccolta pro capite della carta: il dato di ogni provincia

Ottimi risultati per la raccolta differenziata di carta e cartone in Toscana: complessivamente sono state raccolte e avviate a riciclo più di 323.000 tonnellate di materiale cellulosico facendo registrare un aumento del 2,5% rispetto al 2021. È quanto emerge dal 28° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. I risultati positivi si riflettono anche sulla raccolta pro-capite che arriva a 87,9 kg/ab-anno, secondo miglior risultato nazionale dopo l’Emilia-Romagna.

“Nel 2022 prosegue la crescita della Toscana, una delle regioni più virtuose d’Italia oltre che sede di uno dei più importanti distretti cartari del nostro Paese.” afferma Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco “Con un incremento di quasi 8.000 tonnellate rispetto al 2021, a livello nazionale si distingue non solo per la media pro-capite tra le più alte in Italia ma anche per il livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti, che si attesta sopra al 15%: solo la Basilicata ha fatto meglio”.

Nel 2022 in Toscana Comieco ha gestito direttamente più di 182.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 56,5% della raccolta totale. Ai 264 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi economici per oltre 17 milioni di euro.

La raccolta per provincia

Analizzando il rapporto, i dati - così come disponibili a maggio 2023 - mostrano il segno positivo su quasi tutte le province

sia per quanto riguarda l’incremento dei volumi complessivi di raccolta, sia per il pro-capite.

- Provincia di PRATO: più di 40.000 tonnellate raccolte e il pro-capite più alto d’Italia, 153,9 kg;

- Provincia di FIRENZE: oltre 103.000 tonnellate di carta e cartone raccolte pari a 104,2 kg/ab/anno;

- Provincia di LUCCA: raccolte poco più di 34.000 tonnellate con un pro-capite di 89,1 kg;

- Provincia di PISTOIA: raccolte quasi 23.000 tonnellate (+16,5%) e una media pro-capite in crescita, a 78,9 kg;

- Provincia di GROSSETO: oltre 16.000 tonnellate raccolte (+12,3%) pari ad una media pro-capite di 74,7 kg;

- Provincia di PISA: poco più di 30.000 tonnellate di carta e cartone raccolte pari a 72,8 kg/ab/anno;

- Provincia di SIENA: quasi 19.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro-capite di 71,4 kg;

- Provincia di AREZZO: raccolte oltre 22.500 tonnellate di carta e cartone, con un pro-capite di 67,3 kg;

- Provincia di LIVORNO: più di 22.000 tonnellate di carta e cartone, pro-capite di 68,4 kg;

- Provincia di MASSA-CARRARA: più di 11.000 tonnellate raccolte e 62,1 kg differenziati in media da ogni cittadino.

Raccolta differenziata di carta e cartone: i dati nazionali

A livello nazionale, il 2022 ha visto risultati incoraggianti per la raccolta differenziata di carta e cartone, con un lieve aumento

rispetto all’anno precedente, anche se contenuto. Complessivamente sono stati raccolti oltre 3,6 milioni di tonnellate di

materiali cellulosici (+0,6% sul 2021) e la media pro-capite nazionale si attesta a 61,5 kg/ab. Il tasso di riciclo degli

imballaggi cellulosici è all’81,2%: è stato così confermato il superamento degli obiettivi UE al 2025 e il progressivo

avvicinamento ai target fissati per il 2030.