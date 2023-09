Tramvia fino alle 2 di notte per la maratona musicale Decibel Open Air

In concomitanza con la Decibel Open Air, la maratona musicale che si terrà il 9 e il 10 settembre 2023 nella Decibel Area in via Lucchese 168 a Sesto Fiorentino, la tramvia garantirà il servizio fino alle 2 di notte: sia la T1 che la T2 faranno orario notturno prolungato in entrambe le date del festival per agevolare il deflusso dall’area degli eventi.

GEST ha voluto estendere anche a domenica il servizio notturno prolungato fino alle 02.00, che solitamente è in vigore nei giorni di venerdì e sabato, proprio per fornire un servizio di trasporto per tutta la durata del festival soprattutto in orario notturno.

In particolare, la linea T2 servirà da interconnessione con il bus navetta, organizzato e svolto dallo stesso Festival, che collegherà l’HUB T2 Guidoni con la Decibel Area ogni 15 minuti dalle ore 11 del mattino fino alle ore 01.30 di notte.

(Per info sulla navetta consultare il sito di Digital Open Air https://www.decibelopenair.com/come-arrivare )

Si ricorda che l’ultima partenza della T2 da Peretola è prevista alle ore 01.31 con arrivo a Unità alle 01.50. In direzione opposta, l’ultima corsa della T2 in partenza da Unità è prevista alle ore 02.00 con arrivo a Peretola alle 02.20.

Per info su orari e frequenze della tramvia: https://www.gestramvia.it/orari/

Fonte: Ufficio stampa GEST S.p.A.