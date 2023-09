Tutto pronto a Cerreto Guidi per la 53°edizione del Palio dei Ragazzi

Dopo il Palio del Cerro vinto da Porta Caracosta, l’attenzione si sposta, a Cerreto Guidi, sul Palio dei Ragazzi in calendario Sabato 9 Settembre alle ore 22,00 in Piazza Vittorio Emanuele II. Il Palio dei Ragazzi nacque nel 1970, un anno più tardi rispetto al Palio dei grandi. E’ riservato agli Under 12, coinvolgendo così i più giovani nella grande tradizione del Palio.

Il Palio della 53°edizione è stato dipinto dal fiorentino Enrico Guerrini. Come da tradizione una sua personale è visitabile fino al 10 settembre (ore 9,00-17,00) nelle Sostruzioni dei Ponti Medicei.

Il programma di sabato prossimo prevede che il corteo storico dei piccoli, con le dame e i cavalieri, i musici, gli sbandieratori e le squadre, scenda dalla Villa Medicea, sfilando sul palco del Palio.

I ragazzi gareggeranno in sei giochi, uno in più rispetto al Palio degli adulti (Lancio delle palle al cesto, Lancio dei cerchi, Corsa nel fustino, Corsa nella balla, Corsa sui troppoli, Tiro della fune).

L’albo d’oro recente è dominato dalla contrada di Santa Maria al Pozzolo, vincitrice delle ultime sei edizioni, ma Porta Caracosta, Porta Fiorentina e Porta al Palagio puntano ad interrompere questa striscia di successi.

Il Palio dei Ragazzi è il penultimo atto del Settembre Cerretese che unendo come poche altre manifestazioni sacro e profano, prevede per Domenica 10 Settembre alle ore 21,00 lo svolgimento della Processione partendo dal Santuario di Santa Liberata.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa