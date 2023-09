Abbonamento Pegaso, Crocetti (FI): "Empolese Valdelsa attende risposte"

"C’eravamo lasciati prima delle ferie estive con la promessa e l’impegno strombazzato ai quattro venti, da parte della Città Metropolitana, per l’estensione del Pegaso Metropolitano anche ai comuni dell’Empolese Valdelsa per non farli sentire cittadini di serie b, rispetto ad altri comuni che già hanno l’abbonamento Pegaso ridotto". Così in una nota Diego Crocetti, coordinatore Forza Italia Capraia e Limite.

"Il tempo è passato, la prossima settimana incominceranno le scuole ma purtroppo ai proclami, alle parole non sono seguiti i fatti. Poiché sappiamo che le cose purtroppo non si fanno dall’oggi al domani ce la facciamo entro fine mese a dare una risposta ai cittadini dell’Empolese?" prosegue Crocetti. "In questo periodo di difficoltà per tante famiglie avere la possibilità di accedere ad un abbonamento a prezzo ridotto vorrebbe dire molto. Se invece non si riescono a trovare le risorse si abbia il coraggio di dire ai cittadini che attendono risposte, che purtroppo all’interno della Città Metropolitana ci sono cittadini di serie a e di serie b - conclude il coordinatore FI Capraia e Limite - e i cittadini dell’Empolese Valdelsa fanno parte della seconda categoria".