Accoltella proprietario di un B&B dopo la notte di bagordi: denunciato

Titolare di un B&B di Pontassieve accoltellato al braccio da parte di un 22enne ucraiino ospite della struttura con altri ragazzi. Il fatto è accaduto nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorso. Il 22enne stava soggiornando con altri ragazzi, dalla camera giungevano schiamazzi e alla situazione contribuiva l'alcol che scorreva a fiumi.Si erano anche tuffati in piscina nella notte, contravvenendo alle richieste del titolare. E proprio il titolare ne ha fatto le spese, dopo vari interventi per calmare gli ospiti. Durante una colluttazione l'uomo è stato ferito e dal pronto soccorso del Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli la prognosi è stata di 15 giorni. I carabinieri del Norm hanno denunciato a piede libero l'uomo per lesioni.