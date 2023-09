Tre avvisi di garanzia sono stati emessi dalla procura di Prato in seguito alla morte del bambino di 17 mesi schiacciato da pannelli di cartongesso in casa sua a Montemurlo. I destinatari degli avvisi includono i genitori del bambino e un operaio responsabile dei lavori nella casa. Gli avvisi sono stati emessi per chiarire le circostanze della morte, consentire l'esecuzione di un'autopsia sul bambino e nominare consulenti per assistere nell'indagine.