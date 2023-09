Cade dalla spalletta dell'Arno, grave turista 33enne

Una donna di 33 anni, originaria della Gran Bretagna, è in gravi condizioni dopo la caduta da una spalletta dell'Arno a Pisa. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 settembre. Il fatto è accaduto su lungarno Pacinotti, nei pressi di Ponte di Mezzo. Da valutare anche se la donna fosse in stato di ebbrezza al momento della caduta. La 33enne è stata soccorsa dai vigili del fuoco pisani e poi affidata ai sanitari inviati dal 118, che l'hanno trasportata con un politrauma cranico all'ospedale Cisanello. Anche la polizia era presente sul luogo.