Chiusura immediata del ponte Montelupo-Capraia, i sindaci smentiscono: "Date non fissate, allarmismo ingiustificato"

Le Amministrazioni comunali di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino intervengono per fare chiarezza sulla chiusura del ponte sull'Arno, che collega Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino, sulla strada provinciale 106.

In queste ultime settimane infatti si sono rincorse voci tra i cittadini sull’ipotesi di una immediata chiusura, a fine settembre, per il suo totale rifacimento.

Nonostante i sindaci Alessandro Giunti di Capraia e Limite e Paolo Masetti di Montelupo Fiorentino abbiano risposto anche singolarmente ai cittadini, che chiedevano informazioni su questa ipotetica chiusura, le voci si sono fatte sempre più insistenti creando un ingiustificato allarmismo.

“L’opera è attesa da anni ed è ovvio che aspettiamo un percorso che possa portare alla sua completa riqualificazione ma, come ribadito anche da Città Metropolitana, le condizioni attuali dei piloni, come documentato in sede di ispezione e di rilievo del ponte, non sono tali da richiedere un intervento urgente di consolidamento. E’ evidente che il progetto per il consolidamento delle pile, che comprende la completa sostituzione dell'impalcato, procede verso la cantierizzazione ma al momento non sono state individuate le tempistiche dell’intervento”, così i sindaci Giunti e Masetti.

Ad oggi dunque sono stati acquisiti i pareri da parte di tutti gli enti preposti e si è conclusa la conferenza dei servizi sul progetto definitivo ma non la tempistica dei lavori. Per completezza si cita anche la determina dirigenziale, la n.1675 del 19/7/2023, dove è stata impegnata la spesa ed affidata la progettazione esecutiva al RTP con capogruppo lo Studio Smart Engineering di Pisa.

“I lavori al ponte si faranno, siamo nella fase progettuale, ma ancora non ci sono date e scadenze. Il nostro impegno sarà quello di recare meno disagi possibili ai cittadini e appena avremo una tempistica certa faremo anche incontri con i residenti e ne daremo opportuna ed efficace comunicazione. Oggi però queste date non ci sono e veicolare ipotesi che si rilevano come notizie false e senza fondamento è un atteggiamento grave e irresponsabile che suscita solo allarmismo, confusione e polemica laddove, e più volte, sono sempre state fornite risposte in merito, sia da parte dei Comuni che da parte dei tecnici di Città Metropolitana”.

Comunicato stampa congiunto Comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino

Fonte: Comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino