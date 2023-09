Compie manovre pericolose in auto, fugge dai carabinieri e li insulta: denunciato

I carabinieri hanno notato nel quartiere Corea a Livorno un’autovettura che eseguiva delle manovre pericolose. Il conducente 23enne del veicolo, alla vista della pattuglia, ha fermato il mezzo nel pieno centro della strada, è sceso dall’auto lasciando la radio accesa ad alto volume e lo sportello aperto ed è entrato precipitosamente un bar.

L’impacciato tentativo del giovane di confondersi tra gli avventori dell’esercizio pubblico è risultato vano perché lo stesso è stato subito conosciuto dai carabinieri. Il ragazzo, gravato da diversi precedenti, è stato immediatamente chiamato dai carabinieri a giustificare le proprie azioni ma, nel tentativo di guadagnarsi l’impunità, ha iniziato ad inveire nei confronti dei componenti della pattuglia con frasi oltraggiose e minacce. Essendo già stato, nel recente passato, sorpreso e sanzionato amministrativamente per guida senza patente, è stato denunciato in stato di libertà per il corrispondente reato nonché per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.